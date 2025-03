Serie A, il pres. Simonelli: "Situazione stadi va risolta, lo Stato deve fare la sua parte"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha sottolineato l'urgenza di investire in nuove infrastrutture sportive, evidenziando come a Milano due club stiano cercando da troppo tempo di costruire un nuovo stadio. "Abbiamo bellissimi progetti che vorremmo trasformare in realtà. I numeri dimostrano che gli stadi attuali sono obsoleti: San Siro è rimasto immutato nel tempo. È una situazione che va risolta", ha dichiarato durante l’evento “Infrastrutture e Sport: una ricchezza per il Paese”, organizzato da PWC in collaborazione con Calcio e Finanza.

Nonostante le difficoltà, ha evidenziato il grande seguito del calcio in Italia, con una media di oltre 31mila spettatori nella scorsa stagione e tassi di riempimento elevatissimi per impianti come San Siro, il Maradona e l’Olimpico. "Questo dimostra l’infinita passione dei tifosi, ma anche la loro impazienza. Come Lega ci stiamo muovendo con il governo per superare gli ostacoli, soprattutto burocratici. Non si può continuare a discutere con la soprintendenza che considera il secondo anello di San Siro un bene da tutelare come un monumento".

Simonelli ha poi ribadito la necessità di semplificare le procedure: "Il ministro Abodi ci ha garantito un intervento per istituire una commissione di commissari con potere su tutte le amministrazioni locali. Se ci sono certezze nella costruzione, gli investitori arrivano. Ma anche lo Stato deve fare la sua parte: per questo abbiamo proposto la creazione di un fondo per gli stadi, individuando possibili fonti di finanziamento come una percentuale sulle scommesse".

Guardando all’estero, Simonelli ha citato il modello degli Stati Uniti: "Abbiamo visitato diversi stadi negli USA e visto ciò che vorremmo realizzare anche in Italia: impianti che non siano solo luoghi di gioco, ma spazi accoglienti per le famiglie. Speriamo presto di poter commentare strutture simili anche nel nostro Paese".