Serie A, il programma della giornata: Inter a pranzo, chiude il Milan

Dopo i tre anticipi di ieri, la Serie A continua oggi la sua undicesima giornata. Ad aprire la domenica di calcio ci pensa l'Inter, impegnata alla Sardegna Arena contro il Cagliari per il lunch match delle 12.30. A seguire alle 15 tre partite molto interessanti per la classifica: l'Atalanta, rientrati i malumori grazie al passaggio del turno in Champions, ospita la Fiorentina che ha bisogno di punti; la Roma va a Bologna per provare il contro sorpasso sul Verona e il Napoli attende la Sampdoria al Maradona, che farà il suo esordio in campionato. Alle 18 c'è la sfida tra Genoa e Juventus, i bianconeri cercheranno di vincere per mettere pressione al Milan, occupato nel posticipo casalingo delle 20.45 contro il Parma.

