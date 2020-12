Lazio, il calendario fino a Natale: tutto d'un fiato con 3 partite in 8 giorni

Il primo grande obiettivo è stato raggiunto: la qualificazione agli ottavi di Champions è davvero realtà. Ora però bisogna dare un segnale forte al campionato. La Lazio deve chiudere al meglio il 2020 per dimostrare a tutti che lì non ci è arrivata per caso. Il ko contro il Verona deve servire a svegliare la squadra e a reagire perché non c'è tempo per guardarsi indietro: 3 partite in 8 giorni, questo il calendario dei biancocelesti fino a Natale, all'interno del quale ci sono diversi ardui impegni, almeno due big match. Una scorpacciata di Lazio, tutta di campionato, che ci accompagnerà fino al 23 dicembre. Poi arriverà la benedetta sosta.

Il calendario della Lazio fino a Natale:

Benevento - Lazio, mar 15/12

Lazio - Napoli, dom 20/12

Milan - Lazio, mer 23/12

Lazio indifesa: mai così tanti gol subiti dal 1992-'93

FORMELLO - Lazio, preoccupazione Acerbi: lunedì gli esami

Torna alla home page