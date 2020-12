Lazio indifesa: mai così tanti gol subiti dal 1992-'93

LAZIO, TROPPI GOL SUBITI - Troppo brutta la Lazio per essere vera, tra Champions League e campionato il divario è evidente. I biancocelesti poi all'Olimpico non riescono a carburare, sin qui solo una vittoria con il Bologna, tre sconfitte con Atalanta, Udinese e Verona, e due pareggi con Inter e Juventus. Male, malissimo, di certo non il passo che serve per ambire alle zone alte della classifica. Come ha spiegato Parolo, serve invertire la rotta. Soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva: come riporta la rassegna di Radiosei, con i due gol incassati dal Verona il computo delle reti subìte dopo 11 giornate sale a 19, un dato che non si vedeva dalla stagione '92-'93. Dopo quasi trent'anni anni la Lazio torna a fare acqua in difesa come poche volte nella sua storia recente, starà a Inzaghi correre ai ripari.

