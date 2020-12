Lazio, troppo nervosa: il dato sui cartellini gialli fa paura

LAZIO, TROPPI GIALLI - Nervosa, protesta troppo con gli arbitri, perde subito la testa. Così è la Lazio in questo avvio di campionato, lo dicono i numeri. Anche ieri contro il Verona i biancocelesti hanno fatto il gioco di Juric, che l'ha messa sulla battaglia e sui nervi. Nervi che spesso sono saltati ai giocatori di Inzaghi. All'undicesima giornata di Serie A la Lazio è già a quota 33 cartellini gialli, solo il Benevento tiene il passo con lo stesso numero. Il podio è chiuso dallo Spezia con 29. Non può essere un caso se la prima big in classifica è il Milan con 23, molto più indietro, mentre le altre sono in fondo (Roma 14 gialli, Napoli ultimo a 10). Il nervosismo troppo spesso non paga e anche contro il Verona Reina, Akpa Akpro (era diffidato, salterà il Benevento), Caicedo e Fares sono stati ammoniti. Farsi sentire con l'arbitro a volte è un bene, ma farlo carichi di inquietudine e irritazione alla lunga non paga.

