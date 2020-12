Lazio, l'ex Vieri fa la sua scommessa per la lotta scudetto. E dopo Natale...

Alla fine del campionato mancano 28 partite e parlare già di scudetto sembra un'utopia, ma piano piano la classifica si sta delineando e si inizia a capire quali squadre potranno lottare per il titolo. Vieri, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha detto quali squadre secondo lui si contenderanno lo scettro: "Intruse in alto? Se guardi i nomi il Sassuolo, ma per come gioca merita di stare lì. Le altre ci sono sempre state, lassù. Per la lotta scudetto metto anche il Napoli, la Lazio e forse l'Atalanta. Da qui a Natale cambierà poco o nulla, ma io la classifica la riguarderò solo a sei-sette partite dalla fine: lì può nascere un'altra storia".

MOVIOLA - Lazio - Verona, secondo tempo da incubo per Abisso: quanti dubbi sul gol di Tameze

Lazio - Verona, giallo per Akpa-Akpro: era diffidato, salta la prossima

TORNA ALLA HOMEPAGE