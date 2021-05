Serie A, il programma delle gare di oggi: alle 15 si può decidere lo scudetto

Dopo gli anticipi di ieri, da cui è nato il primo verdetto ufficiale della stagione, continua oggi la 34^ giornata di Serie A. Aprono e chiudono la giornata le romane contro le genovesi: alle 12:30 la Lazio ospita all'Olimpico il Genoa, mentre alle 20:45 la Sampdoria apre le porte del Ferraris alla Roma. Nel mezzo 4 sfide di cui una potrebbe ufficialmente assegnare lo scudetto all'Inter. Alle 15:00 giocano in contemporanea Napoli - Cagliari, Bologna - Fiorentina e Sassuolo - Atalanta. Se i bergamaschi non dovessero vincere consegnerebbero ufficialmente alla squadra di Conte la coppa della Serie A. Alle 18:00 la Juventus è impegnata sul campo dell'Udinese per cercare di rimanere in corsa per un posto in Champions.

Lazio - Genoa, le probabili formazioni: Hoedt in difesa

Lazio - Genoa, un'altra vittoria all'Olimpico per la storia. E l'ex Immobile ha il dente avvelenato

TORNA ALLA HOMEPAGE