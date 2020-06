Serie A, il programma di mercoledì 24: in campo Lazio, Inter e Roma

Ultime tre partite della 27 esima giornata di Serie A. Mercoledì 24 giugno è il giorno del ritorno in campo della Lazio che alle 21,45 farà visita all'Atalanta al Gewiss Stadium. In contemporanea all'Olimpico la Roma sfiderà la Sampdoria dell'ex tecnico giallorosso Ranieri. Le due partite saranno anticipate alle 19,30 da Inter - Sassuolo a San Siro, gara in cui ci saranno in palio punti importanti per la lotta Scudetto e quindi riguarderà da vicino i biancocelesti.