Serie A, il programma di oggi: Gattuso ritrova il Milan e il suo amico Ibra

Prosegue la 32esima di Serie A nella giornata di domenica. Dopo i tre anticipi di ieri, ci sono sei partite in programma per oggi spartite in tre orari diversi. Alle 17:15 va in scena, al Marassi, la sfida tra Genoa e Spal, snodo fondamentale in ottica salvezza. Terzultima contro ultima in classifica. Agli emiliani serve un miracolo per rimanere nella massima serie. I rossoblu devono iniziare a fare punti per uscire dalle zone calde. Quattro partite alle 19:30: Parma-Bologna, Fiorentina-Verona, Cagliari-Lecce e Udinese-Sampdoria. Si chiude con il big match del San Paolo tra Napoli e Milan. Alle 21:45, Gattuso affronta il suo Milan e ritrova il suo amico Ibrahimovic. Scendono in campo due delle squadre più in forma dopo il lockdown. I partenopei, già certi di un posto ai gironi di Europa League, giocano con meno pressione. I ragazzi di Pioli vogliono restare in scia della Roma che ha vinto ieri a Brescia.

