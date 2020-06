Serie A, il pronostico di Costacurta: "Atalanta - Lazio finisce 4-4"

Atalanta - Lazio è ormai alle porte e Inzaghi prepara il ritorno in campo dei suoi. Già la partita di Bergamo sarà un banco di prova importante per i biancocelesti, che in serata sapranno il risultato della Juventus impegnata sul campo del Bologna di Mihajlovic. Al Club su Sky Sport sono stati fatti dei pronostici sulla sfida tra Atalanta e Lazio, anche alla luce dello spettacolo offerto all'andata all'Olimpico con un 3-3 pirotecnico. Alessandro Costacurta prevede un bis: "Per me tra Atalanta e Lazio finirà 4-4".

