Serie A, il protocollo per le partite: nuova 'battaglia' Figc - CTS

Strappato l'ok sul protocollo per gli allenamenti collettivi, ora la battaglia ripartirà su quello per le partite. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, nel documento inviato dal Comitato tecnico scientifico alla Figc era specificato a chiare lettere che per il campionato dovrà aprirsi una nuova discussione sul protocollo. La Commissione medica federale tornerà a riunirsi al più tardi lunedì (con Nanni come rappresentante della A), iniziando la stesura delle nuove regole. Sarà un compito più arduo perché tra voli, aerei, pullman, viaggi e contattio esterni aumenta il rischio del contagio. Inoltre va rivista la norma sulla quarantena-isolamento, con la speranza che sia mitigata in seguito a una curva dei contagi più favorevole.

CUSCINETTO - Il professor Zeppilli, che presiede la commissione medica federale, ha già studiato i protocolli tedesco e spagnolo. I documenti sono ritenuti validi, ma vanno adattati alle indicazioni del CTS. Il punto più scottante è ovviamente la quarantena durante lo svolgimento dei campionati: nel caso venisse confermata (come nel protocollo per gli allenamenti collettivi) di 14 giorni in un centro tecnico per proseguire gli allenamenti, la squadra sarebbe costretta a saltare delle giornate. Per questo la speranza è che il ministro dello Sport dia l'ok per la ripresa dal 13 giugno, in modo da avere dei cuscinetti di sicurezza per la conclusione dei campionati (limite massimo 20 agosto). La Uefa in questo senso ha messo a disposizione due finestre: 8-9 e 15-16 agosto.