Serie A, il rendimento nelle ultime dieci partite: Lazio meglio di Juve e Milan

Il rush finale di Serie A è entrato ufficialmente nel vivo. Le ultime otto giornate di campionato (nove per la Lazio e Torino) saranno fondamentali per stabilire la gerarchia finale in classifica. Mente l'Inter sembra avere già le mani sullo scudetto, per quanto riguarda la zona Champions ci sono tante squadre nel giro di pochi punti pronte a darsi battaglie. Qual è il rendimento delle squadre italiane nelle ultime dieci di campionato appena trascorse? Questi i punti totalizzati dai vari club e riportati da Tuttomercatoweb.

PUNTI CONQUISTATI NELLE ULTIME 10 GARE

Inter 30

Atalanta 25

Napoli 22

Lazio 21

Juventus 20

Milan 17

Bologna 14

Roma 14

Spezia 14

Torino 13

Udinese 12

Sassuolo 12

Hellas Verona 11

Genoa 11

Sampdoria 10

Fiorentina 8

Benevento 8

Parma 7

Cagliari 7

Crotone 3