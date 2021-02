Serie A, il Sassuolo passa di misura: niente da fare per il Crotone

Crotone e Sassuolo scendono in campo per l'appuntamento domenicale delle 18:00. Dopo 14 minuti la squadra di De Zerbi trova il vantaggio: Caputo serve Berardi, che si accentra dalla destra e sorprende Cordaz con un rasoterra. La reazione del Crotone non si fa attendere, al 26' Ounas penetra in area e dopo essersi sbarazzato di Peluso fredda Consigli. Sul finire della prima frazione il Crotone trova anche il vantaggio, ma la rete viene annullata per un fallo sul portiere. Nella ripresa passano invece gli ospiti, grazie a Caputo che realizza un rigore fischiato per un'ingenuità commessa da Golemic. La gara resta aperta fino al 90', ma il risultato non cambia. Termina 1 a 2 per il Sassuolo la gara.