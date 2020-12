Serie A, il Sassuolo torna secondo: Berardi e un super Consigli battono il Benevento

Si chiude l'anticipo del venerdì di Serie A. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Sassuolo vince di misura 1-0 sul Benevento. Decide la gara un calcio di rigore di Domenico Berardi che infila Montipò dopo appena 8 minuti. I neroverdi restano in 10 uomini dal 49esimo minuto a causa dell'espulsione di Haraslin. La squadra di De Zerbi abbassa il suo baricentro e pensa solo a difendersi. Il Benevento ci prova in tutti modi ma prima la sorte (traversa di Iago Falque) e poi un super Consigli gli impediscono di acciuffare il pareggio. Con questi 3 punti, il Sassuolo torna momentaneamente al secondo posto in classifica a -4 dal Milan.

Morte Paolo Rossi, non solo il lutto al braccio dei calciatori: le iniziative della Serie A

Covid / Lamorgese negativa, il Sant'Andrea: "Errore di processazione"

TORNA ALLA HOME PAGE