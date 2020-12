Morte Paolo Rossi, non solo il lutto al braccio dei calciatori: le iniziative della Serie A

Lutto al braccio e minuto di raccoglimento. Ma non solo. Sono tante, infatti, le iniziative della Lega di Serie A per ricordare Paolo Rossi, scomparso ieri all'età di 64 anni, nel prossimo turno di campionato. Nel corso dei 60 secondi di silenzio verrà proiettata sui maxischermi dello stadio un'immagine commemorativa del campione. Sarà realizzata poi una virtualizzazione del cerchio di centrocampo che riporterà la foto dell'ex attaccante. Infine, al termine del minuto di raccoglimento, verrà riprodotto all'interno di ciascun impianto un audio storico per ricordare l'impresa di Rossi al Mondiale del 1982.

