Serie A, Immobile re over 30: ecco gli altri precedenti

Si conclude oggi al San Paolo la grande stagione della Lazio e del suo bomber Immobile. Ciro, per ora con 35 gol in campionato, ha vinto la Scarpa d’Oro e la classifica marcatori in quanto Cristiano Ronaldo non è stato convocato per il match con la Roma. L’attaccante in maglia 17 ha vinto per la terza volta in carriera la classifica marcatori, le precedenti nel 2013/14 con il Torino e nel 2017/18 con la Lazio. Questa volta Immobile ha raggiunto questo traguardo superando la soglia dei 30 anni. Negli ultimi 10 anni, sei calciatori di Serie A hanno vinto la classifica marcatori dopo aver compiuto il 30esimo anno di età: si tratta di Toni, Dzeko, Di Natale, Ibrahimovic, Quagliarella e appunto Immobile. L’età avanza ma Ciro non ha nessuna intenzione di fermarsi.