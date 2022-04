Serie A, Immobile sfida Vlahovic nella classifica marcatori: le quote

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - E' un testa a testa che potrebbe durare fino al termine del campionato quello tra Vlahovic e Immobile. I due centravanti sono gli indiziati principali a vincere la classifica marcatori in Serie A di quest'anno. Il bomber di Torre Annunziata, con la tripletta di Marassi, ha provato a dare la spallata decisiva al duello. Adesso è a +2 sul serbo che ha timbrato il cartellino a Cagliari. Sei giornate a disposizione di entrambi per chiudere in testa alla graduatoria che vede Ciro a 24 e Dusan a 22. Cosa dicono i bookmakers? Il numero 17 biancoceleste è il principale favorito per portarsi a casa il primo posto, quota 1,40 su Olybet.it. Vlahovic segue invece a 2,60. Fuori dai giochi quasi tutti gli altri contendenti, chance minime per Lautaro Martinez.