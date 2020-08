Serie A, Inter e Atalanta spingono per ricominciare il 26 settembre

In una nota dello scorso 3 agosto il Consiglio di Lega ha annunciato la volontà dei club di far ripartire la prossima Serie A per il 19 settembre. Eppure, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, alcune società starebbero ora pensando a un’altra data, ovvero il 26 settembre. Guidano questa linea Inter e Atalanta, che hanno finito la stagione più tardi rispetto agli altri. Una scelta che permetterebbe ad alcuni di effettuare una preparazione più adeguata, ma che comprimerebbe ulteriormente i tempi già stretti del prossimo campionato.