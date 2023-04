Serie A, Kean segna e la Juve vince ancora: Champions a -4

Un'altra vittoria per la Juventus che nell'anticipo del sabato sera supera di misura un Verona che ci ha provato in tutti i modi. Decide nella ripresa la zampata di Kean che raccoglie l'assist di Locatelli e trafigge Montipò. Terza vittoria consecutiva, sette nelle ultime otto per i bianconeri che si rilanciano in zona Champions. Il quarto posto dista solo 4 lunghezze, la Roma invece ha solo 3 punti di vantaggio. Nonostante la penalizzazione la Juve è lì e vuole crederci fino all'ultimo.