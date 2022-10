Serie A | L'Inter batte la Fiorentina al 95' tra errori arbitrali e rimpalli

Il mancato rosso a Dimarco e il gol del 4-3 nato da un netto fallo di Dzeko condizionano il match. Italiano chiede spiegazioni...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2022

L'Inter torna in zona Europa. In una gara rocambolesca al Franchi, la squadra di Inzaghi batte la Fiorentina per 4-3. I nerazzurri partono forte andando sul doppio vantaggio grazie ai gol di Barella e Lautaro Martinez. I meneghini pensano di aver già vinto, ma subiscono la rimonta viola. Cabral accorcia dal dischetto per un rigore concesso dopo la revisione alla Var. Peccato che l'arbitro Valeri non estragga il rosso per l'entrata killer di Dimarco su Bonaventura che avrebbe meritato l'espulsione. Italiano cambia la sua squadra passando al 4-2-3-1 e Ikone trova una super giocata firmando il 2-2. L'Inter torna in vantaggio grazie a un altro rigore concesso per l'atterramento di Lautaro Martinez da parte di Terracciano con lo stesso argentino a trasformare dagli undici metri. Inzaghi si difende e l'Inter si abbassa ancora troppo subendo allo scadere il 3-3 di Jovic che fa esplodere il Franchi. Lo stadio e i viola ci credono e si sbilanciano in avanti, ma subiscono la grande beffa. Al 95' contropiede rapido dei lombardi con Barella che crossa, Venuti è nettamente in vantaggio ma rinvia sui piedi di Mkhitaryan per il più crudele dei rimpalli che si infila in rete. Proteste vibranti dei toscani per un netto fallo di Dzeko su Milenkovic da cui nasce l'azione del gol. Italiano ha detto a fine gara: "Dobbiamo ripartire in campionato, abbiamo meno punti di quanto abbiamo fatto vedere, certe situazioni dubbie non ci hanno fatto avere di più. Quanto successo a dieci secondi dalla fine stasera lascia l'amaro in bocca. Milenkovic ha preso la posizione, l'avversario non può tirarti la maglia e spingerti: quello è fallo. Non meritavamo la sconfitta: se i ragazzi capiscono queste prestazioni, possiamo toglierci soddisfazioni in più. Dall'arbitro invece non ho sentito spiegazioni".