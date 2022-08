Serie A, l'opera "Marmo Italiano" esposta allo Stadio Olimpico - FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

In attesa dell'inizio del campionato lo stadio Olimpico di Roma è stato il teatro di un grande evento culturale. Infatti il 1 agosto 2022 presso l'impianto romano andrà in scena l'evento inaugurale della mostra di Jago Artist "L'arte dell'integrazione" organizzata dalla Lega Serie A insieme a Sport e Salute. Nello specifico proprio nel cerchio di centrocampo è stata posta un'opera in marmo nero del famoso scultore italiano il cui Jacopo Cardillo. Si tratta del "Marmo Italiano" che raffigura un migrante steso in terra. Anch'essa è alla ricerca di una nuova casa, ovvero di un museo che possa ospitarla. Nel frattempo però continua il suo giro itinerante tra le varie località del Bel Paese per cercare di diffondere i messaggi inerenti l'integrazione e l'accoglienza. Di seguito il reel in cui è possibile ammirare l'opera.