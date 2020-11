È arrivata la decisione. La ASL ha bloccato i convocati in Nazionale di 6 club di Serie A. I calciatori di Lazio, Roma, Fiorentina, Genoa, Inter e Sassuolo, per il momento, non partiranno con le proprie Nazionali a causa della positività al Covid-19 di alcuni elementi del gruppo squadra.

Pubblicato l'8/11