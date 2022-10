Serie A, la Juventus in scioltezza contro l'Empoli: poker e -2 dalla Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus schiena l'Empoli senza difficoltà nell'anticipo dell'undicesima giornata della Serie A. Piccolo sospiro di sollievo per Allegri, alla seconda vittoria di fila in campionato: finisce 4-0 la sfida all'Allianz Stadium, aperta dopo pochi minuti dalla deviazione ravvicinata di Kean, schierato con Vlahovic nella coppia d'attacco del 3-5-2. Nella ripresa tutti gli altri gol: bis di McKennie, poi si scatena Rabiot che realizza una doppietta per il poker bianconero. La Juve, con una partita in più disputata, sale a quota 19 punti, a -2 della Lazio che proverà a rispondere domenica a Bergamo.