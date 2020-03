Serie A, la Lega: opportuno che la Uefa sposti Euro 2020

Sono ore di emergenza in Italia e in tutta Europa. Campionati sospesi, Champions ed Europa League rinviate e l'Europeo sempre più in bilico. In attesa della riunione del 17 della Uefa con i rappresentanti delle sue 55 federazioni, la Lega Serie A ha preso la propria posizione. Nell'assemblea di oggi dei club in videoconferenza si è deciso di chiedere che la Uefa sposti Euro 2020, affinché ci sia spazio nel calendario calcistico per portare a termine il campionato. La Lega Serie A è in collegamento costante con le grandi leghe europee, con cui nei giorni scorsi si era raggiunta la convergenza sulla necessità di interrompere tutte le competizioni per emergenza sanitaria.

