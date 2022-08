Serie A, la prima giornata: Milan a valanga, ok anche l’Atalanta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Volgono al termine le prime due partite della prima giornata di Serie A 21/22. Vincono i campioni in carica del Milan che, tra le mura amiche di San Siro, si sbarazzano della nuova Udinese di Sottil. A sbloccarla sono i friulani con Becao dopo pochissimi minuti. I rossoneri non ci stanno e rimontano. Il risultato finale è 4-2. A segno per gli uomini di Pioli due volte Rebic, Brahim Diaz e Theo Hernandez su rigore. Buona la prima anche per l'Atalanta che espugna Marassi battendo 2-0 la Sampdoria. Le reti portano la firma di Toloi e Lookman.