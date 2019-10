Serie A, la Roma batte il Milan all'Olimpico: Pioli sbaglia la seconda

Alle 18:00 Roma - Milan in scena all’Olimpico. Partita importante per quanto riguarda la corsa alla zona Champions League: giallorossi decimati dagli infortuni, rossoneri costretti a vincere in seguito a un periodo nero. Partita equilibrata nei primi minuti, il Milan prova inizialmente a schiacciare una Roma che, con il passare del tempo, prende sempre più campo. E infatti al minuto 38’ Dzeko sfrutta un corner deviato da Mancini per insaccare il pallone di testa. Nella ripresa il Milan riesce a trovare il pareggio con Hernàndez al minuto 55’, ma alla Roma però bastano solamente 3 minuti per passare di nuovo in vantaggio con Zaniolo. La squadra di Pioli prova a rimontare nuovamente l’avversario, senza però impensierire più di tanto gli uomini di Fonseca. Scorre il tempo, non cambia il risultato: 2 a 1 per la Roma al triplice fischio. I giallorossi passano a quota 16 punti, alle spalle del Napoli quarto. Pioli, dopo il pareggio con il Lecce, perde la seconda all'Olimpico. Il Milan rimane impantanato a 10 punti.

