Serie A, la Top 11 dei baby: c’è un giocatore della Lazio

Giovani talenti crescono. Qualcuno non è nemmeno maggiorenne, quasi tutti non hanno ancora la patente. Sky Sport, sul proprio sito ufficiale, ha stilato la Top 11 dei giovani più forti della Serie A che hanno totalizzato almeno una presenza in questo girone di andata. In questo ideale 4-4-2, con un'età media di 18,45 anni, è presente un calciatore della Lazio. Si tratta di Luka Romero, arrivato in estate a parametro zero. Il classe 200 è il più piccolo a essere sceso in campo in questo campionato. L'ex Mallorca ha fatto il suo esordio con la maglia biancoceleste nella seconda giornata contro lo Spezia.

TOP 11 DEI PIÙ GIOVANI (4-4-2): Pandur (Verona); Zanotti (Inter), Scalvini (Atalanta), Obert (Cagliari), Udogie (Udinese); Romero (Lazio), Sher (Spezia), Volpato (Roma), Soulé (Juventus); Distefano (Fiorentina), Felix (Roma).