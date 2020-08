Serie A, la Top 11 dei migliori calciatori italiani: due biancocelesti presenti

Terminato il campionato, è arrivato il momento di tirare le somme e valutare le prestazioni dei calciatori di Serie A. Opta ha deciso di scegliere i migliori 11 giocatori italiani di questo campionato per rendimento. Non potevano mancare due giocatori simbolo della Lazio come Francesco Acerbi e Ciro Immobile. Questa la formazione completa:

Top 11 Italia (4-3-1-2): Sepe (Parma); Di Lorenzo (Napoli), Romagnoli (Milan), Acerbi (Lazio), Bastoni (Inter); Soriano (Bologna), Locatelli (Sassuolo), Castrovilli (Fiorentina); Pellegrini (Roma); Caputo (Sassuolo), Immobile (Lazio).

11 – Questo è il miglior 11 dei giocatori italiani della #SerieA 2019/20 basato su dati statistici Opta. Tricolore.#OptaTopXI pic.twitter.com/XQlcu9pFz4 — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 4, 2020

