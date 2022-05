Serie A, la Top per fantamedia: due calciatori della Lazio presenti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Serie A 2021/22 è giunta al termine e con lei anche un altra edizione del Fantacalcio, il gioco di calcio più conosciuto d'Italia in cui si sfidano amici e parenti a suon di bonus, malus, gol e assist. Diversi giocatori della Lazio quest'anno non hanno deluso le aspettative e hanno trascinato i propri fantallenatori alla vittoria. Su tutti Ciro Immobile, capocannoniere, e Milinkovic, miglior centrocampista per distacco a livello realizzativo. I due sono finiti nella Top 11 di Fantacalcio.it dei migliori calciatori del campionato italiano per fantamedia.

LA TOP 11 (3-4-3): Maignan; Koulibaly, Dumfries, Bonucci; Perisic, Milinkovic (fantamedia 7.59), Pasalic, Barak; Vlahovic, Immobile (9.02), Berardi.