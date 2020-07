Serie A, le probabili formazioni di Brescia-Roma e Juventus-Atalanta

Non solo Lazio-Sassuolo, sarà una giornata di Serie A molto interessante e ricca di spunti. Si comincia alle 17:15 proprio con la partita dell’Olimpico. Alle 19:30, il Brescia ospita la Roma in cerca di vittoria per tenere a distanza di sicurezza un Milan rinato dopo il lockdown. I lombardi, però, non possono più permettersi di sbagliare se vogliono centrare l’obiettivo salvezza. Chiude la giornata il big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Atalanta. La Juve vuole andare in fuga e consolidare il suo primo posto. La Dea per rilanciarsi sorprendentemente nella corsa scudetto. In caso di vittoria, i nerazzurri si porterebbero a 6 lunghezze dalla Vecchia Signora.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-ROMA

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Martella; Tonali, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma. All. Lopez

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Zappacosta, Veretout, Diawara, Kolarov; Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ATALANTA

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala; Ronaldo. All. Sarri

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

RIVIVI LA DIRETTA - Inzaghi: "Lazio, resetta tutto e torna spensierata"

Lazio, Luis Alberto: "Nessuno ci metta in discussione, noi non molliamo"

Torna alla home page