Serie A, le probabili formazioni di Genoa-Inter: Lautaro ancora in dubbio

Tra gli anticipi del sabato spicca la partita tra Genoa e Inter delle 19:30. Al Marassi va in scena la sfida tra due squadre con obiettivi opposti. Il Genoa deve fare punti per tenere a distanza di sicurezza il Lecce terzultimo. I nerazzurri possono superare l’Atalanta in caso di vittoria e allungare momentaneamente a +4 sulla Lazio impegnata domani con il Verona.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-INTER

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Zapata, Goldaniga; Ankersen, Behrami, Schone, Jagiello, Criscito; Favilli, Pinamonti. All. Nicola

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Godin; Moses, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Borja Valero; Sanchez, Lukaku. All. Conte

Arbitro: Massa di Imperia