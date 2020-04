Serie A, Marchisio: "Spareggio Juve-Lazio? Proposta Lotito non sta né in cielo né in terra"

"Sono favorevole alla ripartenza se tutti si prenderanno le proprie responsabilità, dal governo alle società stesse". Così l'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio sull'eventuale ripresa del campionato. "Assegnazione dello scudetto alla Juve se campionato non dovesse riprendere? I giocatori sarebbero i primi a non accettarlo, se non si dovesse ripartire bisognerà trovare come portare avanti questa situazione", ha spiegato in un'intervista a Sportmediaset. Marchisio ha poi risposto a Lotito, che si è detto disponibile all'idea di uno spareggio tra Juventus e Lazio: "Non sta né in cielo né in terra. Un campionato se deve essere finito non riguarda due squadre". "La Juve - ha aggiunto l'ex bianconero - è la favorita perché è prima ma perché lo ha dimostrato anche negli anni, vedremo. Speriamo di vederlo".