Serie A, Napoli - Lazio: cosa dicono i bookmakers? Quote e pronostici

Napoli e Lazio arrivano da una stagione da incorniciare, ma dopo le prime due giornate di campionato gli umori delle due squadre sono diametralmente opposti. I campioni d’Italia sono ripartiti da dove avevano lasciato: vincendo. Frosinone e Sassuolo hanno subito la compattezza di una squadra sulla quale fino a questo momento non ha pesato troppo il cambio di panchina. D’altronde i partenopei hanno cambiato poco rispetto alla scorsa annata a parte la dolorosa cessione del centrale coreano Kim. Allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ arriva la Lazio del grande ex Maurizio Sarri. I biancocelesti sono reduci dal doppio inaspettato ko contro Lecce e Genoa. Un inizio da incubo per una squadra che aveva sorpreso tutti chiudendo al secondo posto la passata stagione. Dopo questa terza giornata ci sarà la sosta: il Napoli vuole restare a punteggio pieno, la Lazio deve dare un’accelerata al suo campionato.

In questo momento i bookmakers hanno pochi dubbi: sono gli uomini di Rudi Garcia a partire con il favore dei pronostici.

La Lazio non può più sbagliare - Prima e seconda dello scorso campionato questa volta si affrontano da capolista e ultima della classifica. Una sfida affascinante che entrambe le squadre non vogliono e non devono assolutamente sbagliare. Il successo del Napoli è quotato da Betclic a 1.64, un pareggio a 4.02 ed una vittoria della Lazio a 5.25. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 1.82, mentre l’Under 2.5 a 1.96.

A marzo 2023 arrivò la prima sconfitta in casa dei partenopei - Nell’ultima sfida, lo scorso 3 marzo, il Napoli incappò nella prima sconfitta casalinga in Serie A. Uno 0-1 firmato da Matias Vecino nella ripresa. Fu un K.O. indolore per gli azzurri ed una vittoria che diede lancio ad un grande finale di stagione per i biancocelesti. La ripetizione esatta di quel risultato è quotata da Betclic a 16.00. L’ipotesi di risultato finale più probabile è invece considerata l’1-1 finale con Betclic che la quota a 8.20 (Sisal la quota a 7.75).

Occhi puntati anche su Kvara e Castellanos - Le due squadre si presentano al gran completo. L’attacco del Napoli è affidato a Victor Osimhen, un cui gol è quotato da Betclic a 2.00. Una rete del georgiano Khivcha Kvaratskhelia è invece quotata da Betclic a 2.75, una di Giovanni Simeone a 2.85. Lato Lazio, come sempre da tenere d’occhio Ciro Immobile, una sua realizzazione è quotata da Betclic a 3.50. Proverà invece a sbloccarsi nel nostro campionato l’argentino Valentin Castellanos, una cui rete è quotata da Betclic a 4.00.