Serie A, né vincitori né vinti al Bentegodi: tra Verona e Spezia finisce 1-1

Saponara all'86' ha regalato un punto importante allo Spezia che al Bentegodi è riuscito a pareggiare contro i Verona di Juric. I padroni di casa, da tempo salvi ma lontani dal contendersi un posto per l'Europa, ci tengono a chiudere dignitosamente il campionato, mentre i liguri devono per forza conquistare dei punti per la salvezza. I gialloblù hanno imposto il loro gioco, tant'è che sono andati in vantaggio due volte con Lasagna, ma in entrambi i casi la rete non è stata convalidata dal VAR. Al 46' Salcedo di testa è riuscito a segnare l'1-0. La squadra di Italiano comunque lottato e alla fine l'ex Fiorentina è riuscito a mettere il pallone alle spalle di Silvestri.