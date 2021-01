Serie A, niente da fare per il Parma: la Sampdoria stende i ducali

Parma - Sampdoria è la gara che chiude la diciannovesima giornata di Serie A. Dopo un palo colpito da Gervinho, al 25' i blucerchiati passano in vantaggio: Cornelius devia fortuitamente un traversona, la sfera finisce sui piedi di Yoshida che non può sbagliare sotto porta. Gli uomini di Ranieri approfittano del momento e piazzano anche il raddoppio: l'ex Lazio Keita controlla in area e batte Sepe con un preciso diagonale. Sul finire del primo tempo, altro legno dei ducali con Kucka. Il Parma parte con aggressività nella seconda frazione, poi la Sampdoria riprende il controllo della gara e riesce ad arginare faciilmente l'avversario. Termina 2 a 0 per la Sampdoria il match.