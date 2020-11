Serie A, non basta un buon Benevento: il Verona cala il tris

Verona - Benevento chiude la sesta giornata di Serie A. La gara si sblocca al minuto 17 in favore dei padroni di casa: progressione di Zaccagni, palla in mezzo per Barak che incrocia sul palo opposto. Il Benevento non sta a guardare e prova con veemenza a rimettersi in carreggiata. Non cambia il risultato nella prima frazione, divertente e con diverse occasioni. La veemenza degli ospiti dà però i suoi frutti nella seconda parte di gara. A riacciuffare il pareggio è Lapadula, servito con precisione da Caprari. Ma il Verona non si spaventa, torna a produrre il gioco e trova nuovamente il vantaggio di nuovo con Barak: un bellissimo esterno sinistro che gira e si insacca alle spalle del portiere. Per il Benevento si mette male, soprattutto perchè rimane in 10 al 72': forti proteste di Caprari per un presunto calcio di rigore negato agli uomini di Inzaghi, cartellino rosso per il giocatore. I giochi si chiudono quando il Verona trova addirittura il terzo gol con un colpo di testa di Lazovic, 5 minuti più tardi. Non ne ha più la compagine di Filippo Inzaghi, che alla fine si arrende sul risultato di 3 a 1.