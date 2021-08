Serie A, non solo Dazn: ecco le sei partite anche su Sky nelle prime due giornate

Tutte le partite di Serie A della prossima stagione saranno visibili su Dazn. Dieci partite ogni turno tutte sulla piattaforma nera con Diletta Leotta e Pierluigi Pardo. Un duro colpo per Sky che perde il ruolo da protagonista nel mondo del calcio in tv. Su Sky, infatti, saranno visibili solamente tre partite ogni turno di campionato, ovviamente in co-esclusiva con Dazn. Nei primi due turni, dunque, Sky ospiterà sei gare di Serie A tra cui Empoli-Lazio, il debutto di Sarri in campionato sulla panchina biancoceleste.

1^ GIORNATA

Sabato 21 agosto 2021 ore 18.30 Hellas Verona-Sassuolo DAZN

Sabato 21 agosto 2021 ore 18.30 Inter-GenoaDAZN

Sabato 21 agosto 2021 ore 20.45 Empoli-LazioDAZN/SKY

Sabato 21 agosto 2021 ore 20.45 Torino-Atalanta DAZN

Domenica 22 agosto 2021 ore 18.30 Bologna-Salernitana DAZN/SKY

Domenica 22 agosto 2021 ore 18.30 Udinese-Juventus DAZN

Domenica 22 agosto 2021 ore 20.45 Napoli-Venezia DAZN

Domenica 22 agosto 2021 ore 20.45 Roma-Fiorentina DAZN

Lunedì 23 agosto 2021 ore 18.30 Cagliari-Spezia DAZN

Lunedì 23 agosto 2021 ore 20.45 Sampdoria-Milan DAZN/SKY

2^ GIORNATA

Venerdì 27 agosto 2021 ore 18.30 Udinese-Venezia DAZN

Venerdì 27 agosto 2021 ore 20.45 Hellas Verona-Inter DAZN/SKY

Sabato 28 agosto 2021 ore 18.30 Atalanta-Bologna DAZN

Sabato 28 agosto 2021 ore 18.30 Lazio-SpeziaDAZN

Sabato 28 agosto 2021 ore 20.45 Fiorentina-Torino DAZN/SKY

Sabato 28 agosto 2021 ore 20.45 Juventus-Empoli DAZN

Domenica 29 agosto 2021 ore 18.30 Genoa-Napoli DAZN

Domenica 29 agosto 2021 ore 18.30 Sassuolo-Sampdoria DAZN/SKY

Domenica 29 agosto 2021 ore 20.45 Milan-Cagliari DAZN

Domenica 29 agosto 2021 ore 20.45 Salernitana-Roma DAZN