Serie A, non solo la Lazio in campo: il programma della quarta giornata

Non solo la Lazio in campo in questo mercoledì di Serie A. Dopo le vittorie di Inter e Roma ai danni di Cremonese e Monza e il pareggio a reti bianche tra Sassuolo e Milan, la quarta giornata di campionato prosegue con altre cinque partite in programma oggi. Si parte con Empoli-Verona, Sampdoria-Lazio e Udinese-Fiorentina, tutte con calcio d'inizio alle 18:30. Più tardi altre sue big in campo. Il Napoli ospita il Lecce, la Juventus lo Spezia. Entrambe alle 20:45. Il turno si chiude con i posticipi del lunedì: Atalanta-Torino (20:45), Bologna-Salernitana (20:45)

LA QUARTA GIORNATA

Martedì 30 agosto

Sassuolo-Milan (18:30) 0-0

Inter-Cremonese (20:45) 3-1

Roma-Monza (20:45) 3-0

Mercoledì 31 agosto

Sampdoria-Lazio (18:30)

Udinese-Fiorentina (18:30)

Empoli-Verona (18:30)

Napoli-Lecce (20:45)

Juventus-Spezia (20:45)

Giovedì 1 settembre

Atalanta-Torino (20:45)

Bologna-Salernitana (20:45)