Serie A, nuovo fondo di investimenti per i diritti televisivi: è lotta a 3

La Serie A è ripartita, ma oltre a pensare al presente volge uno sguardo anche al futuro. Un nuovo fondo di investimento infatti si sarebbe fatto avanti per accaparrarsi i diritti televisivi del massimo campionato italiano da qui ai prossimi 10 anni. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, si tratta di Advent International la cui offerta si aggiunge a quelle precedentemente avanzate da altri due concorrenti, Cvc Capital e Bain Capital. Delle 3, l’ultima arrivata pare essere quella più sostanziosa con 13 miliardi di euro messi sul piatto. Difficile prevedere quale sarà l’orientamento dei club: se da una parte fa gola avere maggiori certezze nell’immediato, dall’altra le società più blasonate potrebbero avanzare dei dubbi sui dettagli commerciali. Resta inoltre da definire la battaglia legale in corso con Sky, si attende il verdetto del Tribunale di Milano sulla richiesta di ingiunzione di pagamento dell’ultima rata per questa stagione.

