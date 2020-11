Serie A, oggi alle 17:00 il recupero tra Genoa e Torino

Si terrà oggi la sfida tra Genoa e Torino valida per il recupero della terza giornata di Serie A. La gara, inizialmente in programma il 3 ottobre, era stata rinviata a causa del focolaio Covid sviluppatosi tra i rossoblù. Ora, nella giornata odierna alle ore 17:00, le due squadre scenderanno in campo al Ferraris e si daranno battaglia per 3 punti già importanti in ottica salvezza.

