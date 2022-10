Serie A, oggi in campo Lazio, Juventus e Atalanta: il programma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Prosegue l’ottava giornata di Serie A, tornata dopo aver lasciato spazio alle Nazionali. A dare avvio a questa domenica di calcio, il lunch match tra Lazio e Spezia. I biancocelesti scenderanno in campo alle 12:30 all’Olimpico, gara importantissima per il loro percorso verso la Champions. A seguire, nel primo pomeriggio, tre sfide in contemporanea: Sassuolo - Salernitana, Lecce - Cremonese e Sampdoria - Monza. La serata poi inizierà con Atalanta - Fiorentina, che si daranno battaglia per dare seguito al risultato positivo ottenuto da entrambe nell'ultimo match prima della pausa, e si concluderà con Juventus - Bologna con i bianconeri che non stanno di certo attraversando un buon momento e cercheranno di risollevarsi dopo la sconfitta rimediata contro il Monza. Di seguito il programma completo

Lazio - Spezia, ore 12:30

Sassuolo - Salernitana, ore 15:00

Lecce - Cremonese, ore 15:00

Sampdoria - Monza, ore 15:00

Atalanta - Fiorentina, ore 18:00

Juventus - Bologna, ore 20:45