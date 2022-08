Serie A, pari tra Sassuolo e Milan: Berardi esce in lacrime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina con un pari il primo match della terza giornata di Serie A. Al Mapei Stadium, Sassuolo e Milan si dividono la posta in palio. Nessun gol in questo pomeriggio di Serie A anche perché nel primo tempo Berardi sbaglia un calcio di rigore. Bravo Maignan a ipnotizzarlo. Nel secondo tempo il 10 neroverde dopo un duello con Theo Hernandez, si accascia a terra e chiede subito il cambio. Dopo l'intervento dello staff medico, il giocatore lascia il campo in lacrime e viene portato di peso negli spogliatoi. Al suo posto entra Defrel che però non riesce a incidere sul match. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore ma si teme un lungo stop.