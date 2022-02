Serie A, Percassi: "Clima collaborativo, Lega tornerà motore del calcio"

L'amministratore delegato dell'Atalanta e vicepresidente della Lega Serie A, Luca Percassi, ha detto la sua dopo la fumata nera nel primo turno dell'elezione del nuovo numero uno di Via Rosellini. Le parole riporta da Tuttomercatoweb.com: "In qualità di vicepresidente vorrei raccontarvi della riunione assembleare, che è stata molto piacevole e in cui tutte le squadre si sono espresse con una grande unità d'intenti. Rispetto al passato, oggi ho trovato un clima molto collaborativo. Si può tornare a dialogare in maniera semplice, in modo che la Lega di Serie A torni a essere motore del calcio. La mia elezione a vicepresidente è stata necessaria per garantire la continuità dell'assemblea e degli organi ufficiali. Il messaggio più importante è il clima di dialogo e di confronto, in cui tutte le società si sono espresse in modo che la Lega di Serie A continui il suo lavoro e il suo percorso di crescita".