Serie A, Piccinini: "O cambia la posizione del Comitato o campionato finito"

Quale futuro per il campionato di Serie A? Ieri le parole del ministro Spadafora non sono state positive. Il Governo naviga a vista, prende tempo. Il giornalistia Sandro Piccinini, su Twitter ha scritto: "Il verdetto del Comitato Scientifico è stato chiaro: se si trova un positivo, tutta la squadra deve andare in quarantena. Tradotto: o cambia la posizione del Comitato o il campionato è finito e il prossimo in pericolo. La politica è l’arte del compromesso, ma stavolta è dura...". Si attendono novità, il calcio in Italia è in dubbio. Nelle altre nazioni d'Europa invece, sono già pronti per ripartire. Con un piano, un protocollo, una soluzione. La Serie A ancora non ce l'ha, senza dimenticare che l'Italia è tra i Paesi più colpiti dal Coronavirus.