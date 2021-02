Serie A, prosegue la 22° giornata: al Maradona c'è Napoli-Juventus

Prosegue il programma della 22esima giornata di Serie A che oggi prevede tre partite. Si inizia alle 15 con lo scontro salvezza tra Torino e Genoa. I granata sono ancora a caccia della prima vittoria con Nicola in panchina e la situazione in classifica inizia ad essere preoccupante. Discorso diverso per la squadra di Ballardini che vuole continuare a stupire e centrare una salvezza tranquilla. Alle 18 big match allo Stadio Diego Armando Maradona, Napoli conto Juventus. Gara decisiva per Gattuso che si gioca la permanenza sulla panchina partenopea. Se la dovrà vedere con il suo amico Pirlo che sembra aver trovato la quadratura giusta per Ronaldo e compagni. Chiude il sabato di campionato il posticipo del Picco tra Spezia e Milan con i rossoneri che hanno l'occasione di allungare momentaneamente sui cugini dell'Inter che domani affrontano la Lazio.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 12/02

Bologna Benevento 1-1

Sabato 13/02

Torino Genoa ore 15

Napoli Juventus ore 18

Spezia Milan ore 20.45

Domenica 14/02

Roma Udinese ore 12.30

Sampdoria Fiorentina ore 15

Cagliari Atalanta ore 15

Crotone Sassuolo ore 18

Inter Lazio ore 20.45

Lunedi 15/02

Verona Parma ore 20.45