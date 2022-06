Serie A, ricavi sponsor tecnici: prima la Juventus ma la Lazio...

Puma, Adidas, Nike, sono solo alcuni degli sponsor tecnici delle squadre di Serie A. La Lazio è passata da Macron a Mizuno e proprio il prossimo lunedì in Piazza del Popolo presenterà le nuove maglie per la stagione 2022/2023. Ma quanto valgono le partnership dei club con i loro sponsor? Come riportato da Calcio e Finanza in cima a questa speciale classifica c'è la Juventus il cui contratto con Adidas ha un valore di 51 milioni di euro. Secondo posto per il Milan che grazie a Puma (30 milioni) scavalca l'Inter a quota 12.5 milioni di euro con Nike.

Subito dopo le big è proprio la Lazio a guadagnare di più dall'accordo con Mizuno (5 milioni); dietro la Roma a quota 3,5 milioni con New Balance.