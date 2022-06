Lazio, cresce l'attesa per la presentazione delle nuove maglie

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

La nuova stagione è alle porte in casa Lazio e quelle in arrivo saranno settimane ricche di avvenimenti. Soprattutto cresce l'attesa per la serata di lunedì quando alle ore 21.00 in Piazza del Popolo verranno svelate le prime due maglie della prossima stagione e anche le prime con il nuovo sponsor Mizuno. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei la società ha previsto la sistemazione di un palco dove saliranno giocatori e ospiti coinvolti, ci saranno i vertici dell'azienda giapponese e Anna Falchi a fare da madrina, insieme ovviamente alla società biancoceleste.

I DETTAGLI - La prima maglia dovrebbe essere la classica celeste con aquile stilizzate tono su tono; la terza invece nera con una banda ondulata all’altezza del petto dai colori alternativi (verde, giallo, celeste e grigio). La seconda, quella bianca bianca con le maniche azzurre, verrà svelata i ritiro ad Auronzo di Cadore.