Serie A, Ricciardi (OMS): “Stadi aperti? Sì in alcune regioni con zero casi”

Tifosi allo stadio? Forse prima del previsto. Arrivano parole di speranza in questo senso da parte di Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute e rappresentante italiano al Consiglio dell'OMS: “Teoricamente si potrebbe già aprire”, ha dichiarato a Radio 2. “Abbiamo zone a zero casi da diversi giorni. Queste manifestazioni non possono prescindere dalle misure di sicurezza e farle rispettare a migliaia di persone è difficile. É una ipotesi che si farà nel momento in cui la circolazione del virus sarà ridotta ai minimi termini. Non è da scongiurare il rischio, ma bisogna prepararsi per fare in modo che sia ridotto”. Poi sull’andamento del contagio: “Siamo in una fase di grande miglioramento nella stragrande maggioranza delle regioni, ma non ne siamo usciti. Dobbiamo essere ancora vigili per evitare una seconda ondata”.