Serie A, Sconcerti: "La Lazio teme annullamento, ma se fosse stata ancora in testa..."

Ore agitate per i vertici del calcio italiano. Nella riunione straordinaria di martedì, come anticipato dal consigliere federale Pietro Lo Monaco, con ogni probabilità verrà decisa la sospensione temporanea del campionato. In mattinata, attraverso il portavoce della Lazio Arturo Diaconale, i biancocelesti si sono opposti invece a un blocco della Serie A “per motivi politici”. Questa la risposta del giornalista Mario Sconcerti a TMW Radio: "E' un discorso politico. La Lazio ha paura che il campionato venga annullato. 30 giorni fa avrebbe fatto un discorso diverso, quando era in testa. Non si può fare a meno di concludere il campionato. Sarebbe ingiusto non dare uno Scudetto, ma di fronte ad una emergenza non si può parlare di questo. Siamo un Paese vulnerabile, perché siamo un Paese vecchio rispetto agli altri. L'importanza sociale del calcio c'è, ma quando caddero le bombe si interruppe".

