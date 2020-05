Non il 20, ma il 19 giugno. La Serie A 2019/20 ripartirà di venerdì con Atalanta-Sassuolo, recupero della 25esima giornata. La Lega ha deciso di far ricominciare il campionato da una delle città simbolo dell'emergenza contro i neroverdi, ultima squadra a scendere in campo contro il Brescia lo scorso 9 marzo.